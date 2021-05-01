Юным участникам движения напомнили ключевые правила безопасности.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели встречу с учениками местных школ.В ходе полицейские особое внимание уделили юным пешеходам, так как именно эта категория участников дорожного движения нуждается в регулярном закреплении навыков безопасного поведения на дороге.Госавтоинспекторы обсудили с учащимися, на какие знаки следует обращать внимание, важность использования световозвращающих элементов на одежде при движении в тёмное время суток. Кроме того, полицейские напомнили ребятам о соблюдении основных дорожных правил при управлении велосипедами, самокатами, катании на роликах, гироскутерах и скейтбордах во дворах, ведь с наступлением весны именно такой вид активного отдыха становится излюбленным для детей.В ходе мероприятия ребята узнали о том, как безопаснее всего переходить дорогу, почему нужно спешиться при переходе проезжей части, о том, что управление велосипедом требует не только умения, но и большой ответственности, и напомнили, что выезжать на велосипеде на проезжую часть разрешено только с 14-летнего возраста.Дети активно участвовали в беседе, задавали интересующие вопросы, приводили примеры того, как водители и пешеходы нарушают Правила дорожного движения.В завершении мероприятий участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательные лекции, а полицейские пожелали школьникам отличных оценок.