На месте была обнаружена боевая граната РГН, учебная Ф-1 и ручная дымовая граната.

Несколько боевых гранат обнаружили рабочие при сносе старого деревянного дома на улице Тихой в Костроме. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.Прибывшие на место полицейские оцепили близлежащую территорию и вызвали взрывотехников ОМОН.Специалисты Росгвардии идентифицировали находки как боевую гранату РГН, учебную Ф-1, ручную дымовую и зажигательно-дымовой патрон.Опасные находки правоохранители направили в экспертно-криминалистический центр УМВД для проведения дальнейшего исследования.