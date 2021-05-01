По оценкам экспертов, турнир в Муроме провели на высоком уровне, а это значит, что жители вполне могут рассчитывать на то, что международные соревнования по керлингу в нашем городе не последние.

В Муроме завершился международный турнир по керлингу Worl Curling Tour – Murom Classic. С 27 по 30 апреля 12 команд из Швеции, Швейцарии, Турции и России соревновались на арене «Кристалл».В полуфинале сборная России проиграла первой сборной Москвы, а юниорская сборная России уступила первой сборной Швейцарии. В финальном матче сборная Швейцарии обыграла команду Москвы, а первая сборная России выиграла «бронзу» в матче с юниорской сборной России.По оценкам экспертов, турнир в Муроме провели на высоком уровне, а это значит, что жители вполне могут рассчитывать на то, что международные соревнования по керлингу в Муроме не последние.