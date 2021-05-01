20 человек было эвакуировано во время пожара в многоквартирном доме. Днем 30 апреля на улице Московской загорелся балкон на 3 этаже. Огнеборцы на лестницах-штурмовках поднялись в горящее

20 человек было эвакуировано во время пожара в многоквартирном доме. Днем 30 апреля на улице Московской загорелся балкон на 3 этаже. Огнеборцы на лестницах-штурмовках поднялись в горящее помещение и ликвидировали возгорание на 6 квадратных метрах. Из-за сильного задымления из здания было эвакуировано 20 человек. На пожар выезжали 19 человек и 5 спецмашин. Причину пожара выясняют