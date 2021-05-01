В полдень на территории общественных пространств начинаются праздничные программы.

В парках Владимира 1 и 2 мая в главных парках города Владимира стартует весенне-летний сезон. В полдень на территории общественных пространств начинаются праздничные программы.1 мая владимирцев ждёт праздник «Ностальгия. Первомайский фестиваль», посвящённый 60–80-ым годам прошлого века. На главной сцене состоится концерт, на фонтанной площади — дискотека, эстафеты, а ближе к вечеру - ретро-танцы. В центре ЦПКИО пройдёт поэтический вечер и выставка ретро-автомобилей. Вечером всех желающих приглашают на кинопоказ. На Пасху, 2 мая, здесь состоится тематическая программа «Светлый праздник Пасхи» с представлением и ярмаркой мастеров.Концерт, ярмарка мастеров и мастер-классы пройдут 1 мая и в . 2 мая общественное пространство встретит посетителей культурно-спортивным праздником с конкурсами, велокроссом, эстафетами. Позднее начнётся пасхальная программа с хороводами и играми. Старт первых мероприятий намечен на 11:30.Отдельную развлекательную программу приготовил гостям »:- 1 мая с 12:00 стартует праздничная программа «ЗаМечтательный парк» с концертом, танцевальными и творческими мастер-классами, а также спортивными и музыкальными играми. Также участников мероприятия ждёт шоу «Мыльная феерия», создание фото-объекта «Мечты о лете», «Цветная дискотека» и праздничный флешмоб «Сладкая вата».- 2 мая в Загородном пройдут «Пасхальные игры» и интерактивная программа в «Деревне Дуралеевка».- 3 мая - большой творческий день «Фантазии майского жука» с творческими мастер-классами и арт-играми.