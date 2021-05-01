Грузовая ГАЗель вспыхнула факелом на трассе у деревни Шипилово Юрьев-Польского района. ЧП произошло днем 30 апреля. На место прибыли спасатели, впрочем, автомобиль горел уже по всей площади.

Грузовая ГАЗель вспыхнула факелом на трассе у деревни Шипилово Юрьев-Польского района. ЧП произошло днем 30 апреля. На место прибыли спасатели, впрочем, автомобиль горел уже по всей площади. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 10 квадратных метрах. Никто не пострадал. Тушили ГАЗель 6 человек. Причину пожара выясняют дознаватели. Судя по фото МЧС, от машины остался только кузов.