Дело направили на новое рассмотрение.

Решение областного суда о перерасчете жительнице Владимира за вывоз мусора не устояло в кассационной инстанции. Дело направили на новое рассмотрение.Напомним, что в прошлом ноябре областной суд обязал "Биотехнологии" произвести перерасчет жительнице Владимира за неоказанную услугу. Регоператор не сортировал мусор, а сразу вез его на Марьинский полигон, хотя в тариф мусоросортировку заложили. Этой весной "Биотехнологии" проиграли очередной суд по тем же основаниям, но деньги владимирцам до сих пор не вернули.Фото :