Любая женщина мечтает прийти в магазин одежды и найти в нём всё и сразу, не тратя время на неподходящие бутики и кусающиеся цены.

Любая женщина мечтает прийти в магазин одежды и найти в нём всё и сразу, не тратя время на неподходящие бутики и кусающиеся цены. Как альтернативу крупному ТЦ во Владимире, известный блогер и бизнес-вумен Ирина Липатова открыла магазин "4Look", где всегда получится собрать полный образ на любой сезон.Магазин одежды "4Look" - территория для женщин, которые знают толк в стиле и дорожат своим временем. Здесь можно найти всё: одежду на каждый день, работу, праздник, а также аксессуары, обувь, нижнее белье, одежду для сна. Владелица магазина Ирина Липатова продумала каждую деталь и создала настоящее эстетическое пространство для модниц с простором для перемещения и воображения.Ирина Липатова, владелица магазина:- Мне пришла в голову идея создать магазин, где было бы прекрасно всё, начиная от интерьера, заканчивая ассортиментом.// Это не просто магазин, это частичка меня. Здесь собрано всё самое лучшее: лучшее качество, лучшие цвета, лучшие луки."Качество и доступные владимирцам цены - наши сильные стороны", - говорит Ирина. Одежда поставляется из Турции и Киргизии. В наличии - полный размерный ряд, найдется даже 2XL. Магазин уже успели оценить блогеры.Мила, блогер:- Мне нравится, во-первых, дизайн. Как и все девочки, мы любим, чтобы было все очень красиво, всё блестело.Мария и Евгений, блогер:-Очень здорово, нам очень нравится!- Да, очень хороший магазин, уровень качества сразу видно одежды. Ценник причем, кстати, приемлемый. Мне очень понравилось. Мужского только жаль нет.Подберите актуальную одежду по сезону или побалуйте себя приятными мелочами в магазине одежды "4Look" на третьем этаже в ТЦ "Батуринский".