Парада Победы и праздничного салюта 9 мая во Владимире не будет. Это стало ясно после того, как мэрия опубликовала на своем сайте официальный план мероприятий на предстоящую майскую неделю.

Парада Победы и праздничного салюта 9 мая во Владимире не будет. Это стало ясно после того, как мэрия опубликовала на своем сайте официальный план мероприятий на предстоящую майскую неделю. Отмечать 76 годовщину Победы в Великой Отечественной войне в областном центре начнут с 4 мая. Согласно представленному документу, все праздничные мероприятия пройдут в основном на открытых