А как отмечали Первомай во Владимире? В архиве ГТРК Владимир сохранились уникальные кадры.

А как отмечали Первомай во Владимире? В архиве ГТРК "Владимир" сохранились уникальные кадры. Их нашла для вас Татьяна Воронцова.Вот так начиналось первомайское утро во всех уголках Советского Союза . Владимирцы тоже помнят эти волны людского торжества, всенародное единение, улыбки, радостные приветствия с трибун И в ответ громогласное "УРРА."Истории самых первых маёвок уже 165 лет. Началась она с Австралии и Чикаго. Отвоевав свое право на 8-ми часовой рабочий день , трудящиеся продолжали отмечать 1 мая. И празднества становились все более грандиозными. Напоминая по масштабу бразильские карнавалы. Первомай всегда был грандиозным действом , которое каждый житель чувствовал на себе.- С разных сторон - улицы Горького и Октябрьского проспекта, с флагами плакатами, транспарантами , на площадь вливаются праздничные колонны.Во Владимире первая официальная демонстрация прошла у статуи Свободы. Как это было 1 мая 1918-ого? Фото есть и в авторском фотопроекте Александра Пронина "Назад в прошлое. Владимир".Александр Пронин, автор проекта "Назад в прошлое. Владимир":- Все таки это в прошлом осталось..смотришь фото и удивляешься- сколько людей собралось, какие масштабы были. Моя цель- найти фотографию, которая отражает город в таком ключе, что его было бы сложно узнать, если не знать , что это Владимир.Необыкновенное настроение праздника помнят и жители улицы Первомайская. Владимирцы так почитали Первомай, что в 1923 году постановлением Президиума горсовета переименовали в его честь старейшую Никитскую улицу .Татьяна Смолкина жительница:- Детство , Песни , народ веселый, счастливый народ.Улица Первомайская просуществовала во Владимире всего 68 лет... Никаких кардинальных изменений примечательного правда за эти годы не произошло в судьбе переименованной улицы. Даже краеведы и историки не придают этому факту особого значения. Разве что вот здесь на Первомайской- ныне Никольской 23 - появились в первые годы пятилеток дома из красного кирпича для передовиков- работников химического завода. Правда на этом месте и До революции витал дух вольнодумства. Именно здесь находился дом каракозовца -революционера писателя Петра Николаева , отбывавшего каторгу с самим Чернышевским, а чуть выше на Первомайской 9 - проживал в доме своего дяди писатель- революционер Фурманов, где рядом в первой частной библиотеке для чтения до ночи засиживался во время владимирской ссылки марксист Федосеев, благодаря которому единственный раз посетил наш Владимир .сам .Владимир Ленин.Клавдия Егоровна жительница:- Всё поменялось..Советский Союз распался и все.Последняя официальная первомайская демонстрация состоится в СССР в 1990-м. А вот приятный ностальгический след останется. Люди по -прежнему собираются с близкими за общим столом, выезжают на пикники и строят планы на миниМайские каникулы. Вот только у нового поколения теперь свои традиции и кумиры. Появилась даже своя альтернатива демонстрации- МОНСТРАЦИЯ.Александр Пронин, автор проекта "Назад в прошлое. Владимир":- Монстрация это все же более развлекательное что-ли, веселье, шутовство, а демонстрации глобальное что-то.Но глобального формата и в этом году не будет . В связи с коронавирусом Первомай теперь проходит онлайн. Но как и прежде с ощущением добрых перемен и надежд на лучшее. В конце концов , мир, труд и май - еще никто не отменял.Татьяна Воронцова. Семен Карпов., Илья Хлудов. Вести- Владимир.