УФНС России по Владимирской области сообщила, что с 1 мая 2021 года налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, администрируемые на территории Владимирской области, необходимо перечислять по-новому.

УФНС России по Владимирской области сообщила, что с 1 мая 2021 года налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, администрируемые на территории Владимирской области, необходимо перечислять по-новому.Публикуем новые реквизиты. Заполнять нужно так:13 поле: «Наименование банка получателя средств» Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир14 поле: «БИК банка получателя средств» 01170837715 поле: «Номер счета банка получателя средств» 4010281094537000002017 поле: «Номер счета получателя» 03100643000000012800Платежи, уплаченные с применением старых реквизитов, не будут зачислены в бюджетную систему Российской Федерации и не отразятся в сведениях о состоянии расчетов с бюджетом налогоплательщика, что повлечет за собой возникновение недоимки, начисление пени и, как следствие, применение мер принудительного взыскания.Фото :