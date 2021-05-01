УФНС России по Владимирской области сообщила, что с 1 мая 2021 года налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, администрируемые на территории Владимирской области, необходимо перечислять по-новому.
УФНС России по Владимирской области сообщила, что с 1 мая 2021 года налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, администрируемые на территории Владимирской области, необходимо перечислять по-новому.
Публикуем новые реквизиты. Заполнять нужно так:
13 поле: «Наименование банка получателя средств» Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир
14 поле: «БИК банка получателя средств» 011708377
15 поле: «Номер счета банка получателя средств» 40102810945370000020
17 поле: «Номер счета получателя» 03100643000000012800
Платежи, уплаченные с применением старых реквизитов, не будут зачислены в бюджетную систему Российской Федерации и не отразятся в сведениях о состоянии расчетов с бюджетом налогоплательщика, что повлечет за собой возникновение недоимки, начисление пени и, как следствие, применение мер принудительного взыскания.
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