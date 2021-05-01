В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Теперь продавцам грозят штрафы.

На рынках Владимира и Коврова выявлены нарушения при продаже саженцев.Как сообщили в Россельхознадзоре, в областном центре женщина торговала посадочным материалом яблони и груши, сорта которых отсутствовали в госреестре селекционных достижений. В итоге 35 саженцев изъяли с продажи.В Коврове же сотрудники ведомства проверили подкарантиннную продукцию. В ходе рейда выяснилось, что продавцы незаконно ввезли в город 280 саженцев яблони, груши и вишни из Краснодарского края. Сельхозпродукцию также пришлось изъять.В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Теперь продавцам грозят штрафы.