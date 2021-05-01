Несмотря на отмену массовых торжеств, в городах и районах состоится более 1000 локальных мероприятий.

В администрации Владимирской области решили отменить парады, приуроченные к 9 мая.По мнению властей, ограничения позволят избежать роста заболеваемости коронавирусом.Информацию во время пресс-конференции, состоявшейся 30 апреля, подтвердил вице-губернатор Григорий Вишневский.«Парадов Победы в 2021 году в регионе не будет», - уточнил он.Несмотря на отмену массовых торжеств, в городах и районах состоится более 1000 локальных мероприятий.Отметим, что проводиться они будут при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.