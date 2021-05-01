На смену дождю выглянет солнце.

На смену дождю выглянет солнце.Воздух прогреется до плюс 12 градусов.Ветер не превысит 11 метров в секунду.Мокрые с утра дороги быстро просохнут.Атмосферное давление постепенно будет расти с 742 до 750 мм ртутного столба.Фото