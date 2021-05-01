В советские времена надумали провести в колхозе лекцию о вреде курения. Приехал лектор из города, пришел в местную школу где
собрались колхозники, и давай им речи толкать. Фотографии легких демонстрировал, о животных говорил и т.д. А потом говорит:
Л. Ну и на последок приведу вам главный пример:
Достает из сумки гладенький череп -
Л. Вот это череп Александра Македонского, когда он не курил... - достает сморщенный, почти черный череп, - а это когда курил...
Все в шоке ... -
Л. Ну что есть вопросы?
Молчание. Робкая рука на заднем ряду:
Л. Слушаю
Ч. А что, Алексадр Македоский имел два черепа?
Л. А вы кто будите, простите?
Ч. Да я так, эээ, дачник...
Д. Так вот лекция, уважаемый, для колхозников...
еще анекдот!