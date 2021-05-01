Теперь режим самоизоляции для владимирцев старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Соответствующие изменения внесены в “коронавирусный” указ губернатора Сипягина. С 1 мая

Теперь режим самоизоляции для владимирцев старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Соответствующие изменения внесены в “коронавирусный” указ губернатора Сипягина. С 1 мая 2021 года пожилым гражданам только рекомендуется оставаться дома. Напомним, ровно месяц назад Белый дом сперва отменил обязательный режим самоизоляции для лиц 65+. Но почти сразу же чиновники передумали, а через несколько дней