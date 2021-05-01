В 903 случаях нарушение устранялось на месте.

Итоги операции "Тонировка" подвели во Владимирской области. Она проходила с 19 по 28 апреля. По данным пресс-службы регионального УМВД, пресечено 1344 правонарушений. В 903 случаях нарушение устранялось на месте.Семь водителей, проигнорировавших законное требование, привлечены к административной ответственности. Санкция за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.Сотрудники полиции продолжат проведение профилактической работы с водителями, нарушающими требования к техническому состоянию автомобилей.