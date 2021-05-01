За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 000 человека. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7335 случаев Гусь-Хрустальный — 3905Муром — 3519Ковров
За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 000 человека. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7335 случаев Гусь-Хрустальный — 3905Муром — 3519Ковров — 2288Александров — 2011Петушки — 1862Кольчугино — 1397Юрьев-Польский — 1351Вязники — 1259Суздаль — 1202Собинка — 1013 Киржач — 963Меленки — 891 Гороховец — 732Камешково — 692Красная Горбатка