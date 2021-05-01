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<a href="https://33live.ru/novosti/01-05-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-57-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 57 человек заразились коронавирусом</a> - За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 000 человека. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7335 случаев Гусь-Хрустальный — 3905Муром — 3519Ковров