За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1108 летальных исходов.

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерло четыре человека. Об этом 1 мая сообщил федеральный портал стопкоронавирус. рф.За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1108 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований. Напомним, что на территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 мая 2021 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекциейФото :