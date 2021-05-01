Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 000 случаев заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 мая 2021 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.13 случаев в городе Владимире, 7 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Ковровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 000 случаев заболевания.7335 сл. в г. Владимире, 3905 сл. в Гусь-Хрустальном, 3519 сл. о. Муром, 2288 сл. в Ковровском, 2011 сл. в Александровском, 1862 сл. в Петушинском, 1397 сл. в Кольчугинском, 1351 сл. в Юрьев-Польском, 1259 сл. в Вязниковском, 1202 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 963 сл. в Киржачском, 891 сл. в Меленковском, 732 сл. в Гороховецком, 692 сл. в Камешковском, 688 сл. в Селивановском, 494 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном.