С началом мая в силу вступают важные для граждан законы. Помимо прочего, вводятся штрафы за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, упрощается получение налоговых вычетов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С началом мая в силу вступают важные для граждан законы. Помимо прочего, вводятся штрафы за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, упрощается получение налоговых вычетов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Недопустимо оставлять ребенка одного на дороге из-за неоплаченного проезда, написал председатель ГД. "Это создает угрозу его жизни и здоровью», – добавил Володин.Водители и контролеры будут понимать, что высадка ребенка является нарушением федерального закона, за которое грозит штраф до 30 тысяч рублей, напомнил спикер. Речь идет только о тех случаях, когда несовершеннолетний едет без сопровождения взрослых, уточнил Володин.Кроме того, теперь гражданам станет проще получать налоговые вычеты за покупку жилья и погашение процентов по кредитам, а также инвестиционные. Те, у кого есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, больше не будут заполнять декларацию 3-НДФЛ.Также в мае в силу вступает закон о мерах по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов. Это позволит обеспечить их непрерывную работу, минимизировать последствия для клиентов.