Спикер Госдумы Вячеслав Володин завершил визит в свой избирательный округ – Саратовскую область. Председатель ГД обсудил с местными жителями насущные проблемы: строительство поликлиник, возобновление работы цирка и многое другие. В ходе посещения региона у спикера состоялся диалог с пенсионеркой Анной Александровной. Володин выразил надежду, что в правительстве и Центробанке услышат наказы жителей и сделают выводы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин завершил визит в свой избирательный округ – Саратовскую область. Председатель ГД обсудил с местными жителями насущные проблемы: строительство поликлиник, возобновление работы цирка и многое другие. В ходе посещения региона у спикера состоялся диалог с пенсионеркой Анной Александровной. Володин выразил надежду, что в правительстве и Центробанке услышат наказы жителей и сделают выводы."Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, — это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются», — написал спикер Государственной Думы в своем .Все говорят о необходимости слушать и слышать людей, но было бы правильно услышать и тот диалог, который идет у депутатов с избирателями в ходе поездок в регионы, отметил председатель ГД.По его словам, именно в том заключается суть представительной демократии и депутатской работы. Парламентарий должен брать на себя решение проблем избирателей и использовать для этого разные возможности: инициировать федеральный закон, обратиться к должностным лицам, предпринять другие действия, подчеркнул Володин.Обсуждение вопросов напрямую с жителями позволяет увидеть пробелы в федеральном и региональном законодательстве, уверен спикер. Диалог дает возможность участвовать в решении как личных проблем людей, так и вопросов жизни целых микрорайонов, отметил председатель ГД."Или обсуждаешь темы, важные и беспокоящие граждан всей нашей страны, как это было при общении с ветераном труда: вопросы банковских ставок, борьбы с коррупцией, льгот", – добавил спикер.Вопросы, которые депутаты задают министрам – непридуманные, это то, чем спрашивают граждане, подчеркнул Володин."Вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем центрального банка, генеральным прокурором, министрами", – написал спикер Госдумы.