По данным Росстата за первый квартал 2021 года во Владимирской области количество умерших выросло на 23,2 %

По данным Росстата общее число летальных исходов в России выросло на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно информации службы, за первый квартал 2021 года во Владимирской области количество умерших выросло на 23,2 % ( 6573 человек ) по сравнению с 2020 годом (5335 человек).В Ивановской области за первый квартал 2021 года количество умерших выросло на 19,2% (4721 человек), в Ярославской области - на 33 % (6106 человек), в Рязанской- на 32,5 % (5740 человек).За март во Владимирской области умерло 2080 человек, что на 19,3 % больше по сравнению с мартом 2020 года (1744 человек).В Ивановской области - на 22,6 % (1539 человек), в Ярославской-на 27, 2 % ( 1993 человека), в Рязанской - на 30,6 % (1789 человек).Фото :