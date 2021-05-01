Некомпетентные люди в руководстве Незалежной вызывают у наблюдателей глубокое недоумение.

Некомпетентные люди в руководстве Незалежной вызывают у наблюдателей глубокое недоумение.Глава информагентства News Front, журналист Константин Кнырик уверен, что они оказались там не случайно. По мнению эксперта, таким президент Украины Владимир Зеленский исполняет поручение покровителей из США.Кнырик считает, что Вашингтон поручил Зеленскому привести к власти оголтелых нацистов, подобно тем, что ббыли Германии в 1930-х годах ХХ века. Специалист пояснил, что прежде для этого Штатам приходилось проводить цветные революции и государственные перевороты, как в 2004 и 2014 годах. Теперь они сменили тактику.Журналист уверен, что на сей раз заокеанские "хозяева" Украины хотят, чтобы Владимир Зеленский обеспечил законное избрание националистических лидеров, которые раньше не могли получить достаточное количество голосов на выборах. Для этого он и посадил в чиновничьи кресла разного рода невежд, чтобы на их фоне нацисты казались интеллигентными, хорошими хозяйственниками и могли рассчитывать на поддержку населения.Стоит отметить, что на днях в Киеве прошло шествие сторонников фашизма, посвященное дивизии СС "Галичина". Многие эксперты сошлись во мнении, что это свидетельствует о попытках Запада возродить нацистскую идеологию в Европе, что является большой угрозой для всего мира.