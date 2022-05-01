Читая ее стихи, нельзя не чувствовать, как тяжелый шар земной уплывает под ногами. Великой Марине...

Читая ее стихи, нельзя не чувствовать, как "тяжелый шар земной уплывает под ногами". Великой Марине Цветаевой в этом году 130 лет. И у каждого из нас есть возможность вновь прикоснуться к ее миру, посетив Александров и первый цветаевский музей. Его принцип - экскурсия для КАЖДОГО посетителя. Ее для вас подготовила Любовь Клюквина.У каждого своя Марина Цветаева, говорит Любовь Чернова. Романтичная, символичная. мистическая... Её необычность невозможно выразить в привычных формах мемориального музея... Поэтому музей в Александрове по задумке устроителей назван музеем-метафорой. Заходя в помещение, мы словно переходим через стеклянную реку времени и снова попадаем на улицу, только начала 20 века. В атмосферу того времени, в историю александровского лета Цветаевых.Любовь Чернова, директор Цветаевского музея в Александрове: «Здесь фотография "Последняя встреча". Так она названа самой Мариной Ивановной Цветаевой. Сделана она была летом 16-го года именно в Александрове. Главным виновником переезд был Маврикий Александрович Минц. Он был инженером, химиком, очень талантливым технологом. В 15-ом году в разгар первой мировой войны его отправили в Александров строить военный завод»."Александровские годы " для Цветаевых станут мощным импульсом. Это будет самый плодотворный период в творчестве Марины Цветаевой. В музее сегодня живут не только образы, но и вещи. В фондах - больше 26 тысяч единиц хранения. А его первым экспонатом стала репродукция Сикстинской мадонны Рафаэля Санти, рассказывает Любовь Чернова. Шедевр Дрезденской галереи, после войны был вывезен в Москву, в запасники музея имени Пушкина, который основал отец Цветаевых. После войны картины показали миру. На выставку в Германию прорвался Андрей Трухачев - сын Анастасии Цветаевой.Любовь Чернова, директор Цветаевского музея в Александрове: «На память об этом он купил эту картину и завещал её нашему музею. Как он написал: "Завещаю музею Цветаевых в Александрове, если он когда-нибудь будет открыт. Где жили мы с мамой, куда приезжали папа, мама, Марина Цветаева, Осип Мандельштам и другие известные в свое время».Андрей Трухачев свято верил, что именно на владимирской земле появится музей Цветаевых. Первый в мире, он открылся в 1991 году. Цветаевы прожили здесь два года, но дом навсегда остался в их памяти. Спустя много лет Анастасия и её сын независимо друг от друга нарисовали схемы дома, и они совпали до мельчайших подробностей. Привезти много вещей из Москвы Цветаевы не могли. Из действительно личных здесь - пенсне, браслет, вилочка для устриц. В столовой Марине Цветаевой принадлежали тарелка и пепельница в форме виноградного листа. Вещи Анастасии - зеркало, ваза. Или вот - рукодельная икона.Любовь Чернова, директор Цветаевского музея в Александрове: «Здесь происходили важные для Цветаевых события. Например, отмечал День рождения маленького Андрюши, сына Цветаевой. Ему исполнилось 4 годика, и его спросили, какой бы подарок он хотел, а мальчик хотел море. Отсюда выносят всю мебель, конопатят полы и порожки тогда были несколько выше и Андрюша смог прокатиться из одного конца комнаты в другой несколько раз, пока вся вода не ушла в подпол».Море в столовой Андрей Трухачев будет помнить всегда. Цветаевы умели удивлять. Марина Ивановна в своей мемуарной прозе также часто придавалась александровским воспоминаниям.-"Домок на закраине, лицом, крыльцом в овраг. Домок деревянный, бобь-ягинский. Зимой - сплошная печь (с ухватами, с шестками!), летом - сплошная дичь: зелени, прущей в окна...на розовой скатерти...громадное блюдо клубники и тетрадь с двумя локтями. Клубника, тетрадь, локти - мои".Прислуживала семье в Александрове нянька Надя Борисова. Это её единственная фотография. Александровской девушке 19 лет, но, как писала Марина Цветаева, выглядела она на 35 и общались с ней на Вы. Важный человек в доме, с сильным характером! Опекала сестер по-матерински. В няньках девушка была с 9-ти лет .Любовь Чернова, директор Цветаевского музея в Александрове: «Нянька Надя сама находит Цветавых. Она приходит, становится на порог дома и говорит: "Вам нянька нужна? Так вот я ею буду."А вот, например, Осипа Мандельштама Надя не взлюбила: считала чуднЫм, и что за него, если и выйдет, то только какая-нибудь сухоручка.Любовь Чернова, директор Цветаевского музея в Александрове: «Интересно, что нянька Надя не оставляла семью Цветаевых и после революции. Ухаживает за детьми, кормит, находит еду, находит перемерзлую картошку, перебирает её, из неё делает детям оладьи. Это было очень важно для Марины Ивановны, это её очень поддерживало, но этого было мало. Маленькая Ирина была настолько слаба, что не могла ходить от голода. Тогда Надя привозит её в Александров и здесь откармливает на домашних продуктах у своего отца».Так простая александровская семья, можно сказать, спасала от голода барских детей. К сожалению, вскоре нянька скончалась. Растворилась в прошлом и эпоха счастья для Цветаевых. О заветных днях напоминает лишь этот уютный, наполненный светом и цветами музей, пробуждающийся весной сад и вновь символы...как, например, подснежники - живой романтический образ хрупкого недостижимого счастья. Любовь Клюквина, Егор Герасимов, В-В.