Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Фурманова в Коврове поступило сегодня около...

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Фурманова в Коврове поступило сегодня около 9.18 часов утра.На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление и открытый огонь из окон 1-го этажа 5-ти этажного дома. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение на площади 12 кв. м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество квартиры. С места пожара эвакуированы 40 человек. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации происшествия привлекалось 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области