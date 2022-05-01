Несмотря на то что количество мошенничеств сократилось за последние пару месяцев, россияне все еще становятся жертвами обманщиков. Адвокат Давид Машков дал потерпевшим совет.

Несмотря на то что количество мошенничеств сократилось за последние пару месяцев, россияне все еще становятся жертвами обманщиков. Адвокат Давид Машков дал потерпевшим совет.По словам эксперта, обязательно нужно обращаться в полицию и не пытаться решить проблему собственными силами. Факт преступления должен быть задокументирован, плюс ко всему есть вероятность, что правоохранительные органы смогут найти мошенников по горячим следам."Если в отношении гражданина было совершено преступление мошеннического характера, конечно, в первую очередь нужно обратиться в правоохранительные органы, сообщить о факте преступления, зафиксировать все данные, имеющиеся о мошеннике или группе мошенников", – отметил адвокат Давид Машков.Помимо этого, специалист дал необычный совет тем, кто пострадал от обманщиков. По словам юриста, стоит лично для себя записать все подробности случившегося. В будущем это может помочь следственному процессу."Изложить обстоятельства, время, место событий совершения преступлений, характер – все максимально подробно описать, чтобы не упустить ни одной малейшей детали. Чтобы в дальнейшем это передать органам дознания и следствия для объективного и полного расследования уголовного дела", – поделился адвокат Давид Машков.