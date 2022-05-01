Несколько месяцев назад в полицию обратилась 52-летняя жительница Гороховецкого района. Женщина...

Несколько месяцев назад в полицию обратилась 52-летняя жительница Гороховецкого района. Женщина сообщила, что из её квартиры украли электроприборы и продукты питания на сумму 3 000 рублей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские установили, что к совершению преступления причастны 31-летний и 41-летний местные жители – приятели сына потерпевшей. Фигуранты признали свою вину. Похищенное имущество было изъято и возвращено владелице.