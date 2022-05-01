На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 43 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
10 - во Владимире;
9 - в Муромском районе;
6 - в Суздальском районе;
4 - в Юрьев-Польском районе;
3 - в Ковровском
2 - в Александровском, в Гусь-Хрустальном и в Меленковском районах;
1 - в Петушинском, Киржачском, Гороховецком и в Вязниковском районах, а также в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150593 случая заболевания.