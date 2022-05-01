На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 43 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:10 - во Владимире;9 - в Муромском районе;6 - в Суздальском районе;4 - в Юрьев-Польском районе;3 - в Ковровском2 - в Александровском, в Гусь-Хрустальном и в Меленковском районах;1 - в Петушинском, Киржачском, Гороховецком и в Вязниковском районах, а также в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150593 случая заболевания.