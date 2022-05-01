В столице стартовал фестиваль Московская весна, посвященный Дню Победы. Он проходит на 21 городской площадке и продлится до 10 мая

В столице стартовал фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы. Он проходит на 21 городской площадке и продлится до 10 маяМероприятие подхватило эстафету у традиционного благотворительного фестиваля "Пасхальныйдар". Оно станет еще одним элементом особой атмосферы добрых дел в городе.Москвичии гости столицы могут насладиться прогулками по красиво украшенным фестивальным площадкам, а также принять участие в интересных развлекательных программах. Всех желающих позовут поигратьв командные игры и посетить исторические кружки. Также будет возможность освоить азы морского дела вшколе юного мореплавателя.На кулинарных мастер-классах можно научитьсяготовить весенние блюда и десерты. К слову, в праздничном меню гостей порадует зеленый суп с креветкой и ролл с крабовой закуской, пряная оленина с брусникой и семга на гриле с зеленым горошком.Самое главное — на каждой площадке будутпоздравлять ветеранов, а по всему городу будут звучать любимые и знакомые всемпесни и стихи военных лет. Для посетителей фестиваля подготовили специальную концертную программу.Стоит отметить, что творческие и кулинарные мастер-классы для юных гостей проведут участники . Все, кто приложил руку к проекту, поделятсявоспоминаниями о великом дне Победы. Участники месте с ребятами создадутпоздравительные открытки для ветеранов, а также выступят с концертнымипрограммами к 9 Мая. подарит всем частичку доброты и долгожданного весеннего тепла.