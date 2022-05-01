Нам никакие санкции не страшны! Все выращиваем сами! - утверждает и молодая многодетная семья...

Нам никакие санкции не страшны! Все выращиваем сами! - утверждает и молодая многодетная семья Ефимовых из Ельтесунова Собинского района. Ефимовы круглый год с урожаем и всегда ждут в гости за рассадой. Как удалось музыкантам добиться таких успехов на приусадебном участке - разузнала Вера Куликова.Земляника и свежие помидоры у Ефимовых круглый год. Пока холодно, выращивают в помещении, летом - в теплице.Первой занялась растениеводством Лидия. Причём, многодетная мама подошла к делу очень основательно.Лидия Ефимова, жительница с.Ельтесуново: «Лаборатория начинается примерно в октябре. Вот в этой комнате под 2-мя фитолампами.Я не пожалела денег купила профессиональную хорошую фитолампу, под которыми все растет хорошо. В любое время года цветет, завязываются плоды, если необходимо. Где-то с октября я уже начинаю что-то высаживать. Сначала для своей семьи, потом уже с расчетом на весну, с расчетом на летние посадки».В прошлом Лидия и Рустам Ефимовы - городские жители. Оба музыканты. В село переехали всего несколько лет назад. Купили здание бывшего детского сада. Теперь его обустраивают. Жить на земле и ничего не сажать невозможно, говорит хозяйка.Лидия Ефимова, жительница с.Ельтесуново: «Интересно вырастить свои семена. Интересно вырастить свой гибрид, либо разгибридизировать его. Почему я стала сажать именно овощи? В прошлом году мы поставили теплицу, пожалуй, это был первый опыт, когда я сажала овощи, хороший удачный опыт. Опять же получилось много, часть овощей успела продать, часть законсервировать, часть раздать по семье».В этом году Лидии захотелось чего-то новенького. Видов семян - море, сортов еще больше. Разные формы перца, помидоры всех цветов. В теплицах у Ефимовых и коллекционные экземпляры. Гордость Лидии - томаты "Зеленая тайна". Спелые плоды необычного цвета и необычайно вкусные.Лидия Ефимова, жительница с.Ельтесуново: «Индетерминантный сорт как все известно, это сорт не прекращает своего роста , но при этом он не такой высокий как стандартные индертеминантные сорта . Он растет достаточно медленно. Он характеризуется картофельным типом листа. Он необычный. И в целом похож либо на картошку, либо на баклажан».На Рустаме - все обязанности по подготовке земли к посевам. Теплицу установил сам в прошлом году. По науке.Рустам Ефимов, житель с. Ельтесуново: "Проливали раствором с биогумосом. Заложили всю теплицу пленкой, чтобы реакция в земле прошла,но чтобы сорняки, которые насытятся этим биогумосом не полезли, чтобы он прогорели там. А все полезное останется в земле и потом будем сажать, когда время придет".Рустам Ефимов работает в Доме культуры в другом селе, в свободное время занимается ремонтом дома. Ефимовы вообще всё стараются делать сами.Рустам Ефимов, житель с. Ельтесуново: "Научился лучше класть кирпич, я научился лучше штукатурить, шпаклевать, ставить окна научился. Я когда сюда переехал,у нас находится в нашем ведении 20 окон больших. И одно было самое гнилое. Мы заказали с Лидиным отцом мастера. Он приехал стаивит окна.. Мы стоим- смотрим! Понятно! И остальные 19 поставили сами".А еще Лидия - опытный цветовод. В прошлом году цветочной рассады получилось так много, что пришлось продавать. У Лидии есть даже собственный "онлайн-магазин". На сайте - десятки различных наименований. Фрукты, овощи, цветы.Лидия Ефимова, жительница с.Ельтесуново: "Обычно любители сажают у себя на участках цветы, и как правило их не дарят! Хотя мне кажется -это прекрасный вариант для подарка. Потому что этот цветок неприхотлив. Очень красив, постоянно цветет. Его можно пересадить в большую плошку и получится и одного семечка огромное такое растение, которое летом человек может посадить у себя на участке, на балконе, просто ставить на окне".О том, что Ефимовы переехали из города в деревню ни сколько не жалеют. Детям нужен простор. И чистый воздух. Кстати, молодая семья приехала в село с одной дочерью. Сейчас детей в семье трое. И ждут 4-го.Рустам Ефимов, житель с. Ельтесуново: "Здесь в соседнем селе есть детсад,есть средняя школа. Каждый день в будни приезжает автобус буквально на поворот. Мы сажаем детей в автобус, помахали и они поехали кто в садик, кто в школу! Тем более Танюшка старшая ходит еще в музыкальную школу в Ставрово. Мы отводим ее в музыкальную школу, забираем, метров 300 ДК- на танцы! Вечером обратно домой".Переезжать обратно в город Ефимовы не собираются. Молодые родители говоря, всегда мечтали о собственном доме и большой семье. И только здесь эти мечты воплотились в жизнь. Вера Куликова, Егор Герасимов . Вести-Владимир.