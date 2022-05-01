По мнению авторов TNI, спецоперация России на Украине может завершиться в результате переговоров.

По мнению авторов TNI, спецоперация России на Украине может завершиться в результате переговоров.Как известно, еще до начала специальной военной операции России обратилась к США и НАТО с призывом об обмене гарантиями безопасности. Москва настаивала, что Киев не может стать членом альянса, однако Вашингтон и Брюссель отказались от дипломатического решения нарастающего кризиса. В итоге усилился конфликт между соседними странами, а также противостояние РФ и западного мира.Возможно, дипломатический путь является не самым убедительным вариантом решения проблемы, однако альтернатива – ожесточения конфликта, полагают аналитики американского издания The National Interest. Они выделили четыре сценария дальнейшего развития событий.Авторы статьи озвучили варианты завершения спецоперации России. По их мнению, сегодня ситуация на Украине движется к затяжному конфликту. Стороны, как отметили в издании, занимаются перегруппировкой войск для дальнейших наступлений.Меж тем, аналитики выразили сомнение, что Украина сможет одержать победу в этом противостоянии. Они подчеркнули, что первый вариант предполагает полную капитуляцию одной из сторон и установления мира на условиях другой. При таком развитии событий, разумеется, Киев полностью уступает Москве."Можно ожидать, что стойкость украинских бойцов и их боевые навыки с опытом улучшатся. Однако Украина едва ли сможет одержать над Россией решающую победу..." – пишет TNI.К преимуществам нашей страны авторы статьи отнесли возможность воосстанавливать численность войск и боевой техники. Однако они обратили внимание, что члены НАТО накачивают Незалежную оружием.Второй сценарий предполагает затяжной конфликт. По словам аналитиков, сейчас ситуация развивается именно таким образом. В таком случае спецоперации будет завершена путем дипломатических переговоров с учетом позиций Москвы и Киева, считают в издании.Альтернатива – применяется оружие массового поражения. Однако в TNI не исключают и иной вариант эскалации, при котором в открытое противостояние вступят другие государства. Наконец, четвертый сценарий – разрастание кризиса до мирового уровня и усиление иных конфликтов с участием США или Китая.