О чем разговаривают с коровами перед надоями в крутовском хозяйстве Ковровского района? Местных...

О чем разговаривают с коровами перед надоями в крутовском хозяйстве Ковровского района? Местных фермеров санкционные пакеты не заботят. Они производят вкуснейший творог, сметану, кисломолочные десерты. И все - исключительно на российском оборудовании. Как работает производство полного цикла - расскажет Анастасия Сахарова.Как молоко оказывается в пакете? Течет по трубопроводу. Дозатор отмеряет нужную порцию. Через транспортер подается пленка.-Нож отрезной отрезает пакет. Берем, идем вешаем на весах.Иногда молока в пакете оказывается недостаточно, и тогда его бракуют. Для контроля машин нужен человек. Кстати, срок годности ковровской молочки - от трех до семи суток. За процессом следят четырнадцать специалистов.Юлия Лебедева, технолог: «С утра смотрим за молочными продуктами: подошла ли кислотность, можно ли продолжать сливать. Это мы делаем вместе с лаборантом».В месяц здесь перерабатывают 84 тонны молока. На предприятии гордятся производством полного цикла: возделывание полей, их уборка, собственные кормовая и сырьевая базы. И, конечно, стадо. На ферме держат 1200 коров. Чтобы они давали вкусное молоко, с буренками нужно разговаривать, уверен ветеринар Артем Горшков.Артем Горшков, ветеринар: «Без разницы, что ей сказать. Просто, что ты есть, и не собираешься ей причинить вреда. - То есть доброе слово и корове приятно? - Совершенно верно, доброе слово и корове приятно».Оборудование в основном производства российского. Так что санкции не страшны. Молочные аппараты из Севастополя, Железноводска и даже местный - с ковровского завода имени Дегтярева. С их помощью можно производить молоко, творог, сметану, кефир.. И десерты. Местные жители любят творожный крем, йогуртовое суфле и фруктовый кефир.-Лесные ягоды, малина, клубника, черника. Абрикосы. Кстати, в этом году мы посадили свою абрикосовую рощу небольшую. Надеемся, что будем оттуда собирать свои плоды.На производстве рассказывают: все началось с команды единомышленников. Которые хотели производить молоко для своих семей. А теперь им уже можно напоить всю область.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир