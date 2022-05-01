Москва встречает весну буйством красок и многообразием цветов. В парке появился настоящий природный аттракцион – Волны цветения.

Москва встречает весну буйством красок и многообразием цветов. В парке появился настоящий природный аттракцион – "Волны цветения".Москва по праву считается самым зеленым мегаполисом мира. Город лидирует поколичеству парков на душу населения. Большинство жителей имеют доступ козелененным территориям. Более того, каждую весну столица становится одним из самых цветущих городов страны.Цветы делают Москву еще красивее, уютнее и уникальнее. Важными элементами мегаполиса стали цветники, клумбы и ухоженныегазоны. Все это помогает жителям снять стресс, расслабиться и просто отдохнуть.Урбанисты сходятся во мнении что городские пространства с цветами, зеленью и удобными скамейками станут неотъемлемой частью мегаполисовбудущего. Москвичам повезло больше всех: горожане могут пользоваться всеми этими преимуществами ужесейчас.Аттракцион "Волны цветения", приготовленный для жителей и гостей столицы, уникален по своей сути. Подобный проект впервые реализуется в парке "Зарядье"Почти гектар территории парка будет охвачен непрерывным цветением с конца апреля досредины осени. Уже сейчас в "Зарядье" распустились первоцветы:крокусы, хионо­доксы, пушкинии, мускари. Летом им на смену придут колокольчики, нивяники,эхинацея и подсол­неч­ник. Осенью зацветут вереск, рудбекия,хризантемы, ветреницы и астры.Подобные мероприятия проходят в знаменитых садах и парках во всем мире, но, как правило, они проводятсяна закрытых ботанических территориях и требуют больших пространств, которых вгородах немного. Уникальность московского аттракциона еще и в том, что он пройдет всамом центре столицы, неподалеку от Кремля. Посетить парк "Зарядье", чтобыувидеть его, сможет гораздо большее количество людей.Всего в 2022 году московские улицы, площади искверы украсят более 55 миллионов цветов. Самые большие цветники традиционнопоявятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат,Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.Общая площадь городских клумб составит 880 тысячквадратных метров. Они будут радовать москвичей и гостей столицы до позднейосени.Уже в майские праздники в городе распустятся 14миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили осенью прошлого года. В начале июня на городских клумбахпоявится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов.Затем настанет черед высадки многолетников – втом числе, роз и пионов. подарит хорошее настроение всем, кто посетит "Зарядье" этим летом!