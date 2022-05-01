В Коврове в День Весны и Труда состоялось шествие трудовых коллективов, общественников, а также представителей политических партий. В мероприятии принял участие Александр Авдеев. Он ..

В Коврове в День Весны и Труда состоялось шествие трудовых коллективов, общественников, а также представителей политических партий. В мероприятии принял участие Александр Авдеев.Он выступил перед горожанами с поздравительной речью, а после торжественной части принял участие в открытии обновлённой городской Доски почёта. Традиционно на ней размещаются фотографии 14 победителей в различных номинациях ежегодной церемонии «Человек года».«Ни на одной Доске почёта не хватит места, чтобы показать всех, кто своим умом, энергией, талантом и упорством добивается отличных результатов и приносит пользу своему предприятию, родному городу, области и стране, - подчеркнул врио губернатора. - Производство, экономику двигают вперёд ваш профессионализм, любовь к своему делу, добросовестность и целеустремлённость».Глава региона также проинспектировал отремонтированную детскую поликлинику, а также принял участие в открытии Кубка России по мотоболу.