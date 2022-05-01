Погибших и пострадавших нет.

В Коврове из пятиэтажки во время пожара эвакуировали 40 человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.ЧП произошло утром 1 мая в 09-18 на улице Фурманова в доме №31. На место незамедлительно выехали 6 пожарных машин и 22 спасателя.«Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для эвакуации жильцов и тушения огня. Площадь возгорания в квартире на первом этаже составила 12 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка и имущество. Эвакуировано 40 человек. Погибших и пострадавших нет», - подчеркнули в ведомстве.Дознаватель разбирается в причинах происшествия.