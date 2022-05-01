Приговор в законную силу пока не вступил.

В Меленках злостного алиментщика приговорили к исправительным работам. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ.В сентябре прошлого года за отказ от перечисления средств на содержание детей ему назначили 50 часов обязательных работ.«Зная о решении суда, будучи подвергнутым административному наказанию, осужденный продолжал игнорировать свою обязанность без уважительных причин», - уточнили в прокуратуре.В связи с этим на него завели уголовное дело. Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработной платы.Приговор в законную силу пока не вступил.