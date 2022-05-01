33-летний вязниковец обратился в полицию с заявлением о краже принадлежащего ему телефона....

33-летний вязниковец обратился в полицию с заявлением о краже принадлежащего ему телефона. Материальный ущерб мужчина оценил в 5 000 рублей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, потерпевший заподозрил в краже своего знакомого, с которым они вместе распивали спиртные напитки в день кражи. Мужчина пытался самостоятельно поговорить с приятелем, но тот уверял, что ничего не брал. Тогда вязниковец обратился в полицию.