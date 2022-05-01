Кому как ни врачу знать о пользе пластилинотерапии! Для владимирского рентгенолога Владимира...

Кому как ни врачу знать о пользе пластилинотерапии! Для владимирского рентгенолога Владимира Савченко детское увлечение пластилином стало хобби на всю жизнь. И сегодня в его пластилиновых работах разворачиваются даже настоящие футбольные баталии. О "залипательном" увлечении- Юлии Шувалова.Владимир Савченко - врач-рентгенолог с сорокапятилетним стажем. Каждый день на работе приходится выдерживать высокий темп. От него зависит , как быстро врач назначит пациенту лечение. Когда есть минутка расслабится, Владимир Борисович берет в руки пластилин.Владимир Савченко, врач-рентгенолог: "Это я слепил бронхиальное дерево, легкие куда впадают, сегментарное строение. Помогает нам в работе, не надо пользоваться атласом".Лепить начал с 6 лет. Первые свои работы делал из пчелиного воска. И это были фигурки- герои из любимых фильмов и книг. В детстве он играл ими с друзьями. А уже в зрелом возрасте Владимир Савченко начал отправлять свои работы на выставки. Во Владимире их можно было, например, увидеть в Доме народного творчества. Его пластилиновые фигурки побывали даже в Париже и Барселоне. Владимир Борисович еще и футбольный болельщик. Смотрит матчи он столько же, сколько лепит, поэтому неудивительно, что его новая коллекция, посвящена футболу 20 века.Владимир Савченко, врач-рентгенолог, футбольный фанат: "Необходима спичка, которая у меня всегда есть или шило, для того чтобы сделать прорезь глаз, чтобы сделать ротик, чтобы сделать ушки, чтобы нанести волосы, чтобы создать облик спортсмена. В зависимости от того, к какому клубу принадлежат я лепил на футболки "С" - "Спартак". "Д" - "Динамо".Для устойчивости фигур Владимир Борисович использует проволоку, картон. Подставки - деревянные. За несколько лет врач сделал 18 сборных. Вот это, к примеру, бразильская легенда футбола Пеле. За "Сантос" в официальных матчах он забил 643 гола. По этому показателю Пеле был рекордсменом до конца 2020 года, когда Лионель Месси забил свой 644-й мяч в игре за "Барселону". Кстати, аргентинская звезда тоже увековечена Владимиром Борисовичем в пластилинеЕсть в его коллекции и Диего Марадона, первый обладатель "Золотого мяча". Отдельное внимание сборной советского союза.Владимир Савченко, врач-рентгенолог, футбольный фанат: "Сборная СССР завоевала самое высокое место за все время существование своей сборной. Она заняла 4 место наряду с Португалией, наряду с Англией, Германии".Один из любимых футболистов врача - Эдуард Стрельцов. Он считается одним из лучших игроков в истории советского футбола, выступал за "Торпедо". Многие спортивные журналисты даже сравнивали его с Пеле. Стрельцов отличался блестящей техникой.Всю советскую сборную Владимир Борисович знает в лицо.-Болею за те команды, которые имеют меньше титулов. Должна быть справедливость! Хочу, чтобы в конце третьего десятилетия многие футбольные клубы сравнялись по числу завоеванных титулов.К увлечению врача присоединилась вся семья. У дочери Анны Борисовой любовь к пластилину тоже проявилась в детстве. По её словам, это отличный способ развить моторику.Анна Борисова, дочь Владимира Савченко: "С сестрой, у меня сестра родная, мы лепили принцесс, нам нравилась тематика. Карета красивая, девушка. Папа лепил принцесс очень красиво, потому что каждая деталь была вылеплена. Пышные юбки, на них оборки. Короны".Скоро выставку пополнят новые экспонаты: в планах у Владимира Савченко слепить и современных российских футболистов, таких как Александр Головин и Игорь Акинфеев.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"