Следующий матч наши земляки проведут с командой из Читы.

Владимирское «Торпедо» 30 апреля на своём поле переиграло лидера группы «Луки-Энергия». Нападающий Никита Андреев отличился дублем и «заработал» пенальти.«Победа с хорошей горчинкой. Первый тайм сыграли хорошо - 3:0. В перерыве я сказал ребятам: «Забудьте про счёт». И все-таки психология сработала. Я не знаю, во что мы начали играть во второй половине. Чего-то испугались, все преимущество пропало. Игры не получилось. Эта горчинка не принесла удовлетворения от матча», - подчеркнул во время пресс-конференции главный тренер черно-белых Александр Горбачев.После победы торпедовцы поднялись на четвёртое место.Следующий матч наши земляки проведут с командой из Читы.