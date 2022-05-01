Во Владимире открылась Майская ярмарка сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. Торговля организована напротив дома №10 на улице Батурина. Она ..

Во Владимире открылась Майская ярмарка сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Торговля организована напротив дома №10 на улице Батурина. Она просуществует до 10 мая.Рабочими местами владимирцев обеспечивает МУП «Владимирский центральный рынок». Организована профилактика от ковида.«Контроль за качеством продукции ведут Россельхознадзор и Центр ветеринарии. Полиция занимается охраной общественного порядка», - подчеркнули в мэрии.