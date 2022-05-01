75-летняя женщина сбила пешехода на запрещающий сигнал светофора на остановке «Марьинка» во Владимире. ДТП произошло около 21:30 в пятницу, 29 апреля. По предварительной информации, пожилая

75-летняя женщина сбила пешехода на запрещающий сигнал светофора на остановке «Марьинка» во Владимире. ДТП произошло около 21:30 в пятницу, 29 апреля. По предварительной информации, пожилая женщина ехала на автомобиле «Киа» и совершила выезд на пешеходный переход на красный сигнал светофора. Пострадала 53-летняя жительница Владимира. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. Фото: скриншот с