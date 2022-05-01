Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Победы во Владимире будет ограничено движение всех видов транспорта: 4

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Победы во Владимире будет ограничено движение всех видов транспорта: 4 мая 2022 года: с 20.00 ч до 22.00 ч – по пр. Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге