С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150593 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 мая выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё по 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 3 - в Ковровском, 1 - в Петушинском, по 2 - в Александровском и Меленковском, 4 - в Юрьев-Польском, 2 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Киржачском, Гороховецком, Вязниковском районах и ЗАТО Радужный, а также 6 - в Суздальском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150593 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40997 заболевших во Владимире, 17721 - в Ковровском районе и 16569 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.