Скорость ветра будет достигать 8-10 метров в секунду.

Во Владимирской области в майские праздники ожидается потепление до +14 градусов. Как сообщают метеорологи, 1-3 мая погода будет облачной, но с прояснениями. Небольшие осадки ожидаются 2 и 3 мая, а вот 4-го передают проливной дождь.Синоптики обещают, что температура воздуха на улице в эти дни будет колебаться от +8 до +14 градусов днём и до +2 ночью.Перепады атмосферного давления составят 743-749 миллиметров ртутного столба.Скорость ветра будет достигать 8-10 метров в секунду.