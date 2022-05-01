В нашем регионе появился свой первый кулинарный учебник. Его автор - владимирский повар,...

В нашем регионе появился свой первый кулинарный учебник. Его автор - владимирский повар, преподаватель Анди Мартин. Один из своих уроков кулинарии Анди готов подарить сегодня и зрителям Вестей.-А кто сказал, что нужно ездить на море? Вот вам и кораллы. Обещали подруге - привезёте.Морской пейзаж - на тарелке... Альтернативный вариант от Анди Мартина , как создать себе отпускное настроение, не уезжая из дома. Вот они красочные фото-инструкции на свежеотпечатанных страницах. Кулинарный учебник - дебют в карьере повара- преподавателя. Результат 10-летнего опыта педагога и его учеников-, ставших шеф-поварами известных ресторанов не только владимирского региона. 180 страниц неординарных подходов и рецептов для тех, кто выбрал поварское дело своей профессией. А также кулинарный ликбез для всех готовых к гастро-экспериментам на своей кухне.Анди Мартин мастер производственного обучения: "Сегодня будем готовить салат "Коралловый риф" с морепродуктами, с довольно таки весенним настроением. Дети его отрабатывали - сдавали экзамен в весенний период. Подачу оставим такую же в стилистике тех лет - этот салат был сделан в 2014 году. Тенденции тех лет, но с современными продуктами".Вода кипит. Корочки лимона для приятного аромата. Начинает шеф с кальмаров.- Главное их не варить, как ни парадоксально. Их надо потомить в крутом кипятке. Белок, посмотрите, он сразу сворачивается, моментально.Совет - оставить в кипятке на 2 минуты. Промыть холодной водой, снять с тушек пленку.-Это то что и придает жесткость.Оцените такой способ приготовления - кальмары будут мягкими и нежными, и уж точно не резиновыми - демонстрирует Анди. Нарезает кальмар соломкой.Следующий этап - креветки.-Голову надо свернуть, подхватить сторону ножек, как есть четыре и сразу снимается, далее перехватили и вытащили шейку.Для насыщенного вкуса - немного крабового духа, просто добавить крабовую палочку. И важный ингредиент - авокадо.-Аккуратно воткнули в семечко и прокрутили.Этот фрукт сегодня на пике популярности. На родине Анди - Кубе - авокадо размером с большой огурец. И его оригинально проверяют на спелость .-Просто берут и трясут. И если внутри слышно, как семечко колошится из стороны в сторону, то можно нести домой. А если вы купили зеленый авокадо, что с ним делать? В газету или пленку и забудьте на 2 дня.Анди рекомендует порезать авокадо ломтиками в 2-3 мм. Яблоко соломкой. Сбрызнуть лимонным или апельсиновым соком, для сохранения красок. А в качестве соуса - майонез и хрен. Огуречные слайсы для оформления.-Достаточно для 1 порции двух.Один из нюансов в приготовлении красочного блюда. Обычная рисовая лапша - в импровизированном фритюре на сковороде- превращается в "морской коралл".В качестве обсыпки - желтый карри. Осталось дополнить кораллом "зеленый остров с огуречными листьями" на стильной тарелке.- И кладём вот так сверху. Всё что упало - не поднимаем, не пачкаем тарелку. Это называется творческим беспорядком. Как вот есть, так и остается.Живописность коралловому рифу добавят черный кунжут, оранжевая икра летучей рыбы и каперсы на ножке. Еще один прием - декоративные ракушки и морская соль. Восхитительный итог и беспроигрышный вариант для праздничного стола.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов . Вести - Владимир.