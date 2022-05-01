Всего по стране новорожденных обследуют на 5 генетических заболеваний. В 33 регионе малышей...

Всего по стране новорожденных обследуют на 5 генетических заболеваний. В 33 регионе малышей проверят на 7.В этом году Владимирская область вошла в федеральный пилотный проект, в рамках которого в неонатальный скрининг включены ещё два заболевания – спинальная мышечная атрофия и первичные иммунодефициты. Об этом сообщает пресс-служба облздрава.Медико-генетическая служба Областной клинической больницы уже направила в федеральный научный центр свыше 2 тысяч образцов крови для исследований. При подозрении на генетическое заболевание малышам проведут дополнительное обследование, а в случае подтверждения диагноза оперативно назначат лечение. Дети будут обеспечены дорогостоящимипрепаратами за счёт президентского фонда «Круг добра».Фото: pixabay.com