Во Владимирской области разыскивают 17-летнюю Александру Шмарёву. Она пропала 8 апреля. Как сообщают волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», девушка родом из ..

Во Владимирской области разыскивают 17-летнюю Александру Шмарёву. Она пропала 8 апреля.Как сообщают волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», девушка родом из Коврова.Рост Александры Алексеевны - 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые. Она была одета в чёрную куртку, серые джинсы и светлые кроссовки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении юной ковровчанки, добровольцы просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.