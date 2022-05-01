По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизнь ещё одного жителя...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизнь ещё одного жителя области. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 3 438 человек в 33 регионе.Госпитализация потребовалась 4 людям. Выздоровели за сутки 44 человека, заболели - 43.Фото: pixabay.com