Стабилизация экономической ситуации и новое снижение ключевой ставки приведут к уменьшению ставок по депозитам и замедлению агрессивного роста рынка срочных вкладов. В мае средняя ..

Стабилизация экономической ситуации и новое снижение ключевой ставки приведут к уменьшению ставок по депозитам и замедлению агрессивного роста рынка срочных вкладов. В мае средняя доходность по депозитам на рынке составит уже 10-12% годовых, а портфель сбережений вырастет в пределах 2%. При этом по итогам года портфель классических сбережений физлиц в России может вырасти на 10-15%. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.В связи со стабилизацией экономической ситуации регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 3 п.п. В нынешней ситуации тренд на снижение доходности по сберегательным продуктам сохранится и будет в целом соответствовать снижению ключевой ставки. Ставки на короткие сроки размещения в мае будут концентрироваться возле значений 10-12% годовых. Таким образом, рынок срочных вкладов продолжит возвращение к своим позициям начала 2022 года. ВТБ в своих решениях будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру.Портфель срочных вкладов в российских банках на начало мая составит около 25 трлн руб., увеличившись к началу апреля на 5%. По нашим прогнозам, в мае рыночный портфель вырастет еще на 1-2%: снижение темпов роста будет обусловлено сезонностью и майскими праздниками, когда традиционно увеличивается потребительская активность населения. Тем не менее, рекордный рост рынка в первом квартале позволит нарастить портфель классических сбережений физлиц в России по итогам года на 10-15%.