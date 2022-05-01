Меленковским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который...

Меленковским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.Несмотря на судебный приказ, мужчина долгое время не выплачивал алименты своим несовершеннолетним детям. Тогда ему было назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов. Однако, осужденный продолжал игнорировать свою обязанность по уплате алиментов без уважительных причин.Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 5 % заработной платы ежемесячно.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com